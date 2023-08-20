«الأرصاد»: أجواء حارة رطبة نهارا وصيفية معتدلة ليلا على أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الصيفية اللطيفة المعتدلة تسيطر على فترة الصباح الباكر والمساء في معظم محافظات الجمهورية، موضحةً أنه في فترة الظهيرة ومع هدوء سرعات الرياح وزيادة فترات سطوع الشمس يكون هناك شعورًا بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، ودينا شرف أنَّ قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مبينة أنَّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، ومع وجود نسب رطوبة في الجو بفترة الظهيرة تكون هذه القيمة 35 أو 36 درجة مئوية.

أجواء حارة رطبة خلال فترة النهار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة النهار نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».