إحالة عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في البساتين للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المُصطنع بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم.

المتهمون 3 أشخاص

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين، يفيد بسرقة سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها في دائرة القسم، ولم يُشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مُسجلين جنائيًا، ومحل إقامتهم في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم أثناء استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى، غير مُبلغ بسرقتها، وكان بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، كما أقروا بارتكاب 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

كما أرشد المتهمون أيضًا عن 3 سيارات قاموا ببيعها لشخصين سيئي النية، أحدهما مُسجل جنائيًا، ومحل إقامتهما في دائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهم أقروا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف في أجزائها بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.