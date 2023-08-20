قرار حكومي بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3044 لسنة 2023 بنقل نحو 1302 موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يخطر الجهاز الجهات المنقول منها وإليها.

رابط الاستعلام من خلال قاعدة تحديث بيانات المنتدبين

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان، اليوم الأحد، إنّ الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط: https://seconded.caoa.gov.eg .

وأشار إلى أنّ مواصلة دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شؤونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.

دراسة الاحتياجات في مختلف المهن

يذكر أنّ التعديل الأخير لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها.