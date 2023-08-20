ضبط 24 مخالفة في حملات تموينية على مخابز بني عبيد بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام إدارة بني عبيد بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 24 مخالفة وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وكشف «دايرة» في بيان له، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظ الدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

ضبط 24 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات في بني عبيد أسفرت عن ما يلي:

- 3 محاضر تصرف في إجمالي 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 7 محاضر نقص وزن.

- 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات بإجمالي 24 مخالفة.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية استمرارها في عمل الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز في الدقهلية في مختلف الإدارات من أجل سلامة المواطنين ومنع المخالفات.