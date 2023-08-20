تعد كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية أحد أهم كليات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية، كونها أعلى كلية في فئات العلمي رياضة في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يتطلب من الطلاب معرفة اقسام ونظام الدراسة بتلك الكلية قبل تحديدها ضمن التنسيق.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية لجميع الطلاب أقسام كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية ونظام الدراسة تسهيلا عليهم، في حال رغبوا التقدم إليها، وذلك بحسب ما أعلنته الكلية على موقعها الرسمي.

أقسام كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية

تضم كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية 5 أقسام وهي:

- تحليلات الأعمال.

- النظم الذكية.

- تحليلات الوسائط الإعلامية.

- تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.

- الأمن السيبراني.

نظام الدراسة في كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية

تقوم الدراسة في برنامج البكالوريوس في الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية على نظام الساعات المعتمدة ونظام الفصول الدراسية، وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين أساسيين «الخريف والربيع»، ومدة كل فصل منهما 15 أسبوعا، ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل دراسي صيفي مدة الدراسة فيه 8 أسابيع، على أن يتم مضاعفة الساعات الدراسية الأسبوعية المخصصة للمقررات التي تدرس في هذا الفصل، ويعقب الدراسة الامتحانات التحريرية والعملية التطبيقية.

140 ساعة معتمدة غي أقسام كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية

القسم في كلية حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية يتكون من 140 ساعة معتمدة، في أول فصلين دراسيين، يتم تدريس المقررات الأساسية فقط في الحاسبات وعلوم البيانات، كالتالي:

أولا: متطلبات الجامعة - 10 ساعات معتمدة.

ثانيا: متطلبات الكلية - 60 ساعة معتمدة.

ثالثا: متطلبات البرنامج - 70 ساعة معتمدة.