حبس متهم بالاتجار في المخدرات بعين شمس 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة فى منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

ضبط المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.800 كيلوجرام، فرد خرطوش- طلقة لذات العيار- مبلغ مالي».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري، بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.