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مسعف وسائق يضربان المثل في الأمانة بالدقهلية.. أعادا 300 ألف جنيه لأسرة مصاب

كتب:

آية حسنين
08:24 م | الأحد 20 أغسطس 2023
إسعاف الدقهلية تعيد 300 ألف جنيه لأسرة مصاب

إسعاف الدقهلية تعيد 300 ألف جنيه لأسرة مصاب

كان طاقم السيارة 1193 تمركز نقطة إسعاف الكسارة التابعة لإسعاف جمصة ينقل مصابا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق جمصة بلطيم الدولى، وعثر على أمانات تخص المصاب عبارة عن 300 ألف جنيه مصري وبعض المتعلقات الشخصية، وقام بتسليمها في محضر رسمي. 

أمانة مسعف تعيد 300 ألف جنيه بالدقهلية 

قال السيد الجيوشي محمد مسعف بمستشفى جمصة بالدقهلية لـ«الوطن» إنه تلقى بلاغا بوقوع حادث على الطريق فتحرك سريعا رفقة السائق نادر المتولي المرسي، وجرى نقل المصاب لكن اتضح عند نقله وجود مبلغ 298 ألف جنيه معه بالإضافة إلى 2000 جنيه بمحفظته ليكون المجمل 300 ألف جنيه.

وأوضح الجيوشي مسعف بالدقهلية أنه قام بالتحفظ على المبلغ المالي من أجل تسليمه لأسرة المصاب من خلال محضر رسمي ورفض تسليم المبلغ لأي شخص آخر سوى أقارب المصاب بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه تواصل مع والد المصاب وقام بتسليم المبلغ لأسرة المصاب في محضر رسمي من أجل ضمان حقوق المصاب ورد الأمانة المسئول عليها أمام الله، فهي أهم شئ في الأمر.

وأوضح أنه تعرض لمثل تلك المواقف كثيرا في الحوادث: «مش أول مرة نعثر على مبالغ مالية كبيرة أثناء العمل، لكن الأمانة ده شيء أساسي في مهنتنا ولابد من إعادة المبلغ لأسرة المصابين بشكل رسمي في محضر رسمي من أجل ضمان الحقوق».

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