لو هتمشي بسيارتك في مناطق الشبورة.. خبير مروري يوجه نصائح أثناء السير

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء السير في الساعات الأولى من الصباح الباكر في منطقة الشبورة المائية، أنه يجب على قائد السيارة الجدية في القيادة في كل الأحوال وعدم التطرق بأي شيء آخر أثناء سير قائد السيارة في منطقة التي بها شبورة مائية كثيفة والتي تكون غالبا في مناطق الطرق الزراعية والساحلية والمطلة على المسطحات المائية وكورنيش النيل يجب أولا على قائد السيارة خفض السرعة أقل من السرعة المحددة واستخدام الأنوار الأمامية المنخفضة.

استخدام أنوار الشبورة واستعمال آلة التنبيه بصفة غير مستمرة

وأوضح الخبير المروري، لـ«الوطن»، أن من بين الإجراءات، استخدام أنوار الشبورة وعدم استعمال آلة التنبيه بصفة غير مستمرة لإحساس قائدي السيارة الأخرى من تواجد السيارة، واستخدام مساحات الزجاج الأمام والخلفي بصفة مستمرة لمنع تكتل المياة تؤثر على الرؤية الجيدة أثناء القيادة، فتح الزجاج الأمامي للسيارة لتهوية السيارة من الداخل حتى لا يؤدي نفس الأشخاص بداخلها على تكون كتلة مياه على الزجاج من الداخل تؤثر على الرؤية الجيدة، ومضاعفة تباعد المسافات ما بين السيارات لتجنب الوقوف المفاجئ، وإعطاء الأولوية للطرق الرئيسية أثناء سيرها بالتقاطعات عدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري.