شروط الالتحاق بقسم الآثار في «آداب الإسكندرية».. اعرفها

يعد قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية واحدًا من أبرز أقسام الكلية العريقة في عروس البحر الأبيض المتوسط، وتعد البديل الأمثل لكلية الآثار لعدم وجود كلية داخل أسوار جامعة الإسكندرية تهتم بذلك التخصص.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية من حيث الشروط والمزايا للطلاب الجدد، بحسب ما أعلنته كلية الآداب.

شروط الالتحاق بقسم الآثار في آداب الإسكندرية

- أن يكون الطالب من الملتحقين بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وحاصل على 80 في مجموع اللغتين الأجنبيتين يضاف إلى المجموع الكلى ويتم الترتيب تنازلياً.

- لا يزيد الحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين عن 300 طالب وطالبة.

مزايا قسم الآثار بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

- يقدم خدمة تعليمية متميزة متخصصة وأكاديمية فى مجال حيوى يكتسب فيه ريادةً وتميزًا.

- يرتقي بكافة عناصر المنظومة التعليمية للقسم، لاسيما التدريب العملى الميدانى فى حقل الآثار، والارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغات القديمة كأداة مهمة فى كافة تخصصات الدراسة عن طريق تقسيمهم لمجموعات صغيرة.

- ربط طلاب وخريجى القسم بالجهات الأكاديمية والمهنية ذات العلاقة بالتخصص؛ لإكسابهم مزيداً من الخبرات العملية، وصقل ما اكتسبوه من معرفة نظرية.