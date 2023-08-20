خبير تغذية يحذر من مادة الكركمين المصنعة: العشبة الطبيعية موجودة عند العطار

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن مادة الكركمين موجودة داخل عشبة الكركم، بينما هناك مادة مفصلة صناعيا، وهي لا تمتص ولا تفعل إلا بوجود مركب «بيبارين» الموجود في الفلفل الأسود، ولذلك أفضل طريقة لاستهلاك الكركم كعشب، مع الشوربة أو الأرز أو أي نوع من أنواع الأغذية مع الفلفل الأسود.

عدم التعامل مع المكملات

وأضاف «نزيه»، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الغذائيين يرفضون التعامل مع المكملات، مردفا: «نقول إن الإنسان أثبت فشله عندما تدخل في صنيعة الله»، وهذه القصة بها «بيزنس».

ولفت أن الكركم موجود عند العطار، ومن ثم لماذا يتم تناوله عن طريق الكبسولات؟ كما أن الحصول عليه بجرعات مرتفعة للغاية «ينكوي الشخص بناره»، بحيث عندما لا يتناولها يحدث له ضرر، كما أنه إذا حصل عليها بجرعة عالية يحدث له ما يسمى بالتسمم الفيتاميني.

وأوضح أن إنقاص الوزن هو الشغف العام في العالم حاليا، ولا يوجد شيء يدخل الفم يؤدي إلى إنقاص الوزن.