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رفعت رشاد: مصر سيكون لديها أجيال من الشباب قادرة على تولي المسؤولية

كتب:

شريف سليمان
11:13 م | الأحد 20 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي رفعت رشاد

الكاتب الصحفي رفعت رشاد

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ الدولة المصرية مستمرة في إعداد الكوادر الشبابية، وبالتالي سيكون لديها أجيال قادرة على تولي المسؤولية في كل الأماكن.

وأضاف «رشاد»، خلال حواره ببرنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اهتمت بتمكين الشباب في المجال السياسي، إذ أن مجلس النواب لديه أكبر عدد من الشباب منذ نشأته: «التعيين والكوتة والقائمة المغلقة أدى إلى وجود هذا العدد الكبير من الشباب».

الدستور يضمن تمكين الشباب 

وتابع الكاتب الصحفي، أن الدستور ينص على أن 25% للشباب على الأقل في المجالس المحلية، إذ أن الشباب يقل عن 35 سنة في هذه الحالة.

وشدد على أن الشباب قوة هائلة لأي دولة، إذ يوجد في مصر نحو 60 مليون شاب، ويمكنهم إنجاز ما يوجه إليهم من أعمال، وعندما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب، انطلقت الحكومة والمحافظين وتم تعيين عدد كبير من المعاونين ومساعدي الوزراء ونواب المحافظين بخلاف المناصب الأخرى مثل المستشارين.

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