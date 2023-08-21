في ذكرى وفاته.. حكاية هروب عبد المطلب من الكتاب للغناء وخلافه مع «عبدالوهاب»

أغاني كثيرة، لا زالت تتردد في عقل الجمهور المصري منها «بتسألني بحبك ليه»، للمطرب الكبير محمد عبد المطلب، والذي لقبه الجمهور بصوت الطرب المصري، والذي تحل اليوم ذكرى وفاته الـ43، إذ توفي في مثل هذا اليوم 21 أغسطس عام 1980.

وعد المطرب محمد عبد الوهاب بانضمام «عبد المطلب» إليه

كان محمد عبدالمطلب يتمنى العمل مع محمد عبد الوهاب، إلا أنه عندما ذهب إليه لطلب الانضمام له كان «عبد الوهاب» اتجه للأفلام السينمائية، ووعده بأن يضمه معه خلال الفترة القادمة، ظل «عبد المطلب» في انتظار مكالمة «عبد الوهاب» من أجل الانضمام له، إلا أن هذا لم يحدث، فكان لذلك أثرا كبيرا في حياته.

الوعد الذي تسبب في أن يصبح محمد عبد المطلب

بعد خيبة الأمل التي تلقاها المطرب الراحل محمد عبد المطلب، من عدم تنفيذ وعد «عبد الوهاب» له، فقد تحمل مسؤولية كبيرة في أن يصبح صاحب شأن كبير في المستقبل، وأجبر نفسه أن يكون محمد عبدالمطلب، مشوار طويل قضاه «عبد المطلب» حتى بات صوته محفورًا في ذاكرة مستمعيه حتى الآن، وذلك حسب حديث سابق للمطرب الراحل، في أحد البرامج الإذاعية.

بدأ محمد عبد المطلب، رحلته في الغناء منذ نعومة أظافره، خاصة حينما كان يتخذ من «الغيط» مسرحا خاصا به، ويبدأ الغناء به، إذ كان يهرب من التعلم في كتاب القرية، للذهاب للغناء في «الغيط» وسط إخواته المزارعين، والذي كان أحدهم مؤمنا بموهبته الغنائية، وأقنع والده بأن يصطحب «عبد المطلب» برفقته، من أجل الدراسة في القاهرة، وحدث ذلك بالفعل والتحق بمعهد الموسيقى العربية.