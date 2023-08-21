إصابة شخص في حادث تصادم بالجيزة

أصيب شخص بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى القصر العيني وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل إصابة موظف بنزيف داخلي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى القصر العيني، بوصول موظف 60 سنة مصاب بنزيف داخلي بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

على الفور كلف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال جرى التقابل مع زوجة المصاب ربة منزل والتي أفادت خلال عبور زوجها نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي تقودها موظفة 30 سنة، وجرى التحفظ على السيارة وقائدتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.