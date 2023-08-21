برلماني: مصر ستقدم وثيقة للعالم حول أخلاقيات الفضاء الإلكتروني

قال النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا المدرجة على طاولة مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرابع والثلاثين، والذي سينعقد يومي 9 و 10 سبتمبر المقبل تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، وهو من أعلى المؤتمرات حضورًا وتمثيلًا ومشاركة.

ووجه «شمس الدين» في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على موافقته على أن يكون هذا المؤتمر العالمي والمهم تحت رعايته، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على الخطاب الديني خاصة بعد استخدام الجماعات الارهابية والتكفيرية هذه الوسائل الحديثة لخدمة أغراضهم وأهدافهم الشيطانية.

مواجهة الأفكار المتطرفة

كما وجه شمس الدين التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على حسن اختيار هذا الملف وفي هذا التوقيت الذي أصبح فيه مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة إقليميًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا بمثابة ضرورة حتمية على المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، معلنًا تأييده التام لمحاور هذا المؤتمر العالمي الذى تشارك فيه العديد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأجنبية، وتتضمن: الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر، والوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني والفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بعد، إضافة إلى الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

الفتوى الإلكترونية

وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته في أن مصر سوف تقدم للعالم وثيقة واضحة المعالم والمعايير لمواجهة جميع المخاطر والتحديات حول مختلف المحاور المطروحة على طاولة هذا الحدث العالمي، خاصة أن هناك العديد من الاقتراحات والتوصيات التي تم إعدادها لتصدر في البيان الختامي للمؤتمر، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذي يجب أن يحظى بأكبر اهتمام من جميع وفود الدول العربية والإسلامية والأجنبية التي سوف تشارك فيه.