عرض فيلم «Cinema Paradiso» في سينما زاوية اليوم.. الحضور كامل العدد

أعلنت سينما زاوية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، عرض فيلم «Cinema Paradiso» من إخراج جيوزبي تورنتوري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، ورفعت لافتة «كامل العدد» في إشارة لعدم وجود مقاعد فارغة.

ويُعرض الفيلم ضمن برنامج «أفلام عن الأفلام»، الذي يعرض على مدار شهر أغسطس في سينما زاوية، وذلك وفقا لحسابها الرسمي على «فيسبوك».

كلاسكيات السينما العالمية

ويعتبر فيلم «Cinema Paradiso» من كلاسكيات السينما العالمية، وعُرض للمرة الأولى في عام 1988، وحصد مجموعة واسعة من الجوائز في العالم من بينها جائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، كما تم ترشيحه لـ11 جائزة «بافتا» فاز منها بـ5 جوائز.

وتدور أحداث الفيلم حول مخرج سينمائي يتذكر طفولته عندما وقع في حب الصور في السينما في قريته، وعلاقة الصداقة العميقة التي كونها مع عارض السينما.

تفاصيل برنامج «أفلام عن الأفلام»

يستمر برنامج «أفلام عن الأفلام» المعروض في سينما زاوية حتى 25 أغسطس الجاري، ويعرض خلالها مجموعة من الأعمال التي تحمل بصمة أبرز المخرجين حول العالم من بينها «حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين، وفيلم «All That Jazz» من إخراج بوب فوس، وفيلم «Contempt» للمخرج جان لوك جودار، بإضافة إلى «8½» للمخرج الإيطالي فيديريكو فليني، و«بحب السيما» للمخرج أسامة فوزي.