باحث بالشأن الروسي: هجمات المسيرات الأوكرانية ظاهرة يومية (فيديو)

اعتبر الدكتور محمود الأفندي، الباحث فى الشأن الروسي، أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو أصبحت ظاهرة يومية اعتيادية، حيث تشهد العاصمة الروسية ثلاث هجمات على الأقل باستخدام هذا النوع من الطائرات.

وقال إن هناك عدة عوامل تساعد أوكرانيا على تنفيذ هذه الهجمات، من بينها سطوع الشمس وعدم وجود الغيوم، مشيراً الى أنه لم يعلن، حتى الآن، أهداف تلك الطائرات المسيرة، خاصةً أنها لا تحمل كميات كبيرة من المتفجرات.

هدف دخول المسيرات الأوكرانية للأجواء الروسية

ورجح «الأفندي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن يكون هدف دخول الطائرات الأوكرانية إلى الأجواء الروسية، هو محاولة إحداث ما يسمي نوع من الانتفاضة من الشعب الروسي ضد الحكومة الروسية، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار فى موسكو.

وأشار إلى أن الدفاعات الروسية تمكنت من توجيه معظم الطائرات الأوكرانية المسيرة إلى المناطق الريفية، تجنباً لوقوع أي أضرار بين المدنيين، وبالتالي يمكن القول أن روسيا أستطاعت السيطرة على الطائرات المسيرة، إلى حد كبير.

طائرات (إف-16) المقدمة لأوكرانيا قديمة

وفيما يتعلق بمساعدة الغرب لأوكرانيا بطائرات (F-16) الأمريكية، أوضح «الأفندي» أن تلك الطائرات قديمة، كما أن مطارات أوكرانيا غير جاهزة لاستقبال تلك الطائرات، والتي تحتاج إلى مدرجات طويلة، ولكن أوكرانيا لا تستطيع توسيع تلك المدرجات.

وتابع الباحث في الشأن الروسي أنه «في حالة خروج تلك الطائرات من مطارات دول مجاورة، فإن روسيا لها الحق فى استهداف تلك المطارات بالأسلحة التكتيكية، باعتبار أن ذلك يشكل تدخلاً مباشراً في الأزمة».