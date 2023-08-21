القائمة الكاملة للمنافسين على جائزة أفضل فنان صاعد في مهرجان الدراما

أعلن القائمون على النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards والتي يستضيفها مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائي، قوائم الجوائز المنافسة بالمهرجان، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور للتصويت، إذ من المقرر إقامتها يوم 24 أغسطس بعنوان «60 سنة دراما».

ويتنافس عدد كبير من الفنانين الشباب على جائزة أفضل ممثل صاعد:«أمير عيد، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، تامر هاشم، ملك الحسيني، عصام عمر، سلافة غانم، مريم الجندي، علي عبدالمنعم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، جيهان الشماشرجي، ساره الشامي، ليلى أحمد زاهر، مصطفي غريب، داليا شوقي، أحمد جمال سعيد».

وتضم القائمة:« أحمد ماجد، عمرشريف، لمي كتكت، وردشان مجدي، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، فاتن سعيد، مونيكا هاني، جالا هشام، جودي مسعود، مايان السيد، احمد عبد الوهاب، يوسف عمر، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم اشرف زكي، فريده رجب، طه الدسوقي، عمر زريق».

مهرجان القاهرة للدراما

يواصل القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة به، استعدادا لانطلاق المهرجان يوم الخميس المقبل، الموافق 24 أغسطس، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.