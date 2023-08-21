شروط قبول الخريجين لدراسة التمريض بجامعة دمنهور.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت جامعة دمنهور، عددا من الشروط لقبول حملة المؤهلات العليا بالبرنامج الدراسي لكلية التمريض بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء الشروط والأوراق المطلوبة للقبول بكلية التمريض بجامعة دمنهور، وفقا لما أعلنته الجامعة.

شروط القبول بكلية التمريض جامعة دمنهور

وجاءت الشروط كالتالي:

- حصول الراغب في دراسة التمريض على مؤهل عالي (بكالوريوس- ليسانس)

-أن يكون الراغب في دراسة التمريض حاصلا على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

- ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التمريض جامعة دمنهور

- أصل شهادة المؤهل الحاصل عليه الطالب سواء بكالوريوس أو ليسانس.

- أصل شهادة الميلاد الحديثة.

- أصل شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

- موافقة جهة العمل حال كان الراغب في الدراسة موظف.

- صورة البطاقة الشخصية.

- أصل موقف التجنيد للذكور.

يشار إلى أن كلية التمريض جامعة دمنهور، تقدم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية المميزة لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة، لمتطلبات سوق العمل، وتسهم في تطوير البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع.

وتأسست جامعة دمنهور بمقتضى القرار الجمهوري رقم 303 بتاريخ 26 أكتوبر 2010، وتضم الجامعة 12 كلية، ومعهدا للدراسات العليا والبحوث البيئية.