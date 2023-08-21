تعرف على تفاصيل القرض الشخصي في 3 بنوك.. فترات طويلة للسداد

يتيح البنك الأهلي المصري فرصة للمواطنين، من خلال توفير خدمة الحصول على القرض الشخصي بدون ضمان، حيث تصل القيمة الخاصة به إلى 2.5 مليون جنيه، وبالنسبة للفائدة تصل إلى 18.5% ويمكن السداد لفترة تصل إلى 10 أعوام.

كما يشترط البنك عند الذهاب للحصول على القرض، ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما وإحضار صورة للبطاقة الشخصية، ويجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه.

القرض الشخصي من بنك مصر

وبالنسبة للقرض الشخصي داخل بنك مصر، تصل قيمة التمويل الخاصة به إلى 3 ملايين جنيه، والحد الأدنى يبلغ 1000 جنيه، فيما تحدد المدة الخاصة بالتمويل، التي تصل إلى 12 عاما، وعن سعر الفائدة الخاصة بالقرض متناقصة سنويا تصل إلى 20%.

ويقدم البنك العديد من الشروط الواجب توافرها، والمتمثلة في ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما، أما بالنسبة للموظفين فلا يزيد على 60 عاما، فيما يجب ألا يزيد عن 65 عاما لأصحاب المهن الحرة، ولابد ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري الخاص بالموظفين عن 1000 جنيه.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي

كما يقدم البنك التجاري الدولي CIB، للعملاء، تسهيلات للحصول على القرض الشخصي، التي تصل الفائدة الخاصة به إلى 14% سنويا، فيما تبدأ قيمة القرض بداية من 5 آلاف جنيه وقد تصل إلى 3 ملايين جنيه.

بينما حدد البنك أن عمر صاحب القرض يجب ألا يقل عن 21 سنة، وفي حالة أن المقترض من أصحاب المهن الحرة، لا يزيد عن 65 عاما، وبالنسبة للراتب الخاص به يجب ألا يقل عن 2600 جنيه.