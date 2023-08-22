رابط تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.. اعرف نتيجتك وكليتك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة والتي أتيحت من خلال رابط تنسيق الثانوية العامة 2023، عبر الموقع الرسمي لها، ويمكن للطلاب معرفة نتيجة التنسيق عبر رابط تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 ومعرفة الكليات أو المعاهد التي تم الترشيح لها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجتهم من خلال رابط تنسيق الثانوية العامة 2023، بالدخول على موقع الوزارة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، والدخول، لتظهر النتيجة على الفور، وبطاقة الترشيح، التي يقوم الطالب بطباعتها مباشرة لتقديمها إلى الكلية التي تم قبوله بها.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023

ويمكن الوصول لرابط تنسيق الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا مباشرة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أيضًا، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، يوم الخميس 24 من أغسطس الجاري، وحتى الاثنين 28 من الشهر نفسه، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الشروط، كالآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.