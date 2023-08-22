احصل على نتيجة تنسيقك من لينك نتيجة المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مؤكدة أنها متاحة الآن على موقع التنسيق من خلال لينك نتيجة المرحلة الثانية.

وقالت الوزارة، إنه بدء تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية كان من خلال لينك نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق الالكتروني برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب من خلال هذا الرابط.

وأكدت الوزارة أن العمل كان يسير في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

-عند الترشيح، تؤخذ رغبات الطلاب المسجلين في الموقع بعين الاعتبار وفقًا لآخر تسجيل قام به الطالب في حدود القواعد والشروط.

- عند نشر نتائج هذه المرحلة، يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أكمل توزيع عدد (453949) طالبًا بالمرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من العمل.

- بعد الإعلان عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية لتقليل اغتراب الطلاب، يمكن طباعة بطاقة الترشيح من الموقع.

- سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات عقب إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وتتيح الوطن لقرائها لينك المرحلة الثانية وللوصول للنتيجة مباشرة اضغط هنا.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة إعلان نتيجة التنسيق، وبحسب مصادر بوزارة التعليم العالي أكدت لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون بعد الانتهاء مباشرة من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية، والمرحلة الثالثة تشمل الطلاب الناجحين من الدور الأول وأيضًا الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة.