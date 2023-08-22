القبض على شخص بتهمة النصب على المواطنين.. «زعم توفير تذاكر طيران مخفضة»

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم حجز رحلات سياحية، وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالي عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

القبض على المتهم بالنصب

وأشارت الأجهزة إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور، له معلومات جنائية، وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «4 هواتف محمول– جهاز حاسب آلى لاب توب– كارت فيزا– عدد 73 شريحة هاتف محمول»، وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل، تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين ارتكابه 15 واقعة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.