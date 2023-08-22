تغير جديد في سعر الذهب الآن بمصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد الذهب تحركًا جديدًا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عيار 21 الأكثر شيوعًا داخل السوق المصرية، حيث يُعد الذهب ملاذًا آمنًا للراغبين في استثمار أموالهم، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في مصر حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2629 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يُعد عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 الآن فسجل 2300 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 الآن فسجل 1971 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 الآن سجل 2410 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سجل 1533 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 18400 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.