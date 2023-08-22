«متحدث الصحة» يكشف الوضع الحالي للمصابين بمتحور كورونا الجديد

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الوضع الحالي لحالتي الإصابة بمتحور كورونا الجديد «EG 5» في مصر، وقال: «كلاهما في حالة جيدة، الأعراض كانت خفيفة، ويعالجان في المنزل».

منظومة الترصد بوزارة الصحة

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «لدينا في وزارة الصحة منظومة ترصد تبلغ 27 محافظة في أماكن منها المستشفيات والوحدات ونحن نترصد أمراض الجهاز التنفسي سواء أنفلونزا أو غيرها، فالحالات التي تشتكي من الجهاز التنفسي يخضعون لمسحة ويجري إرسالها للمعامل المركزية، وعمل المسح الجيني كي نعرف الأمراض التي تنتشر في مصر وتصيب الجهاز التنفسي، والمصابان كانا يعانيان من ارتفاع في الحرارة ورشح، قبل اكتشاف أنهما مصابان بالمتحور الجديد».

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف: «لا توجد أعراض مختلفة عن باقي أعراض كورونا المتعارف عليها، كما أنها نفس أعراض الأنفلونزا وأدوار البرد العادية وكورونا وأوميكرون، وتتمثل في فقدان الشم، والرشح، وارتفاع درجة الحرارة».