تحت مظلة «المتحدة».. مصر بيت الدراما (ملف خاص)

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطواتها الجادة فى الحفاظ على ريادة الدراما المصرية فى المنطقة العربية، ومن خلال رؤيتها فى هذا الاتجاه قررت جمع منتجى الدراما تحت مظلة «اتحاد منتجى مصر» ليكون الاتحاد بمثابة خطوة مهمة وإيجابية تجاه ضبط سوق الإنتاج ودعم صناعة الدراما المصرية التى لا تقل أهمية عن غيرها من الصناعات، وذلك بجانب دورها الاستراتيجى البارز كقوة مصرية ناعمة فى العالم كله.

يضم اتحاد منتجى مصر فى قوامه 18 شركة من أبرز شركات الإنتاج الدرامى العاملة بشكل فعال على الساحة، ويهدف الاتحاد لخلق حالة من التنسيق والتكامل بين تلك الشركات فيما يتعلق بضبط السوق، بداية من الأجور والموضوعات التى يتم تناولها، وصولاً إلى تطوير المحتوى والأدوات للحفاظ على الصناعة وضمان جودة المنتج الدرامى وتنظيم العملية الإنتاجية، وذلك من خلال التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية بين أعضاء الاتحاد، مما يضع حداً للمغالاة فى الأجور بجانب منح فرص متساوية لجميع العاملين فى المجال.

تعمل تلك الخطوة تحت مظلة «المتحدة» على رسم ملامح جديدة للمرحلة المقبلة، وهى الخطوة التى رحب بها المنتجون والتى تضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامى بالإضافة إلى تنظيمه، مما يخلق حالة من الحراك على الساحة وفتح آفاق جديدة أمام المنتج الدرامى، خاصة مع تعاظم تأثيره الدرامى على الجمهور ومن خلال دورها البارز فى تشكيل الوجدان.