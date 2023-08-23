مصريون في أمريكا عن متحور (Eg.5): «مش خطير ونتخذ احتياطات السلامة»

حالة من القلق سيطرت على المصريين المقيمين في مختلف دول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتشار متحور كورونا الجديد (Eg.5)، إذ تعد ثاني أكثر الدول انتشاراً للمتحور.

ويُعد متحور كورونا الجديد (Eg.5)، من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشاراً في العالم، ويمثل هذا المتحور الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى.

مقيم في أمريكا: الإصابات تصل أماكن قريبة

وتعليقاً على حالة القلق من انتشار المتحور الجديد (Eg.5)، قال مصطفى النحاس، أحد المصريين المقيمين في أمريكا، إن انتشار المتحور الجديد بسرعة كبيرة، يسبب القلق لهم، خاصة أن الإصابات به وصلت إلى الأماكن القريبة، وأضاف: «فيه جيران لينا مصابين بالمتحور الجديد، ودا اللي مخوف الناس ليبقى زي كورونا مع مرور الأيام»، وفق تعبيره.

«محدش بياخد غير نصيبه، احنا نعمل اللي علينا في الحفاظ على نفسنا والاحتياطات اللازمة، وخاصة لبس الكمامة»، بحسب ما رواه «النحاس»، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن فترة انتشار فترة كورونا من أصعب الفترات التي مرت عليه، لذلك يخشى أن يتكرر السيناريو ذاته مع المتحور الجديد.

احتياطات السلامة دائمة في أمريكا

وتابع المهندس طارق سليمان، مصري آخر مقيم بأمريكا، أنه بعد توصيات منظمة الصحة العالمية بأنه يجب على البلدان الاهتمام بالمتحور الجديد (Eg.5)، بسبب التطورات التي يمكن أن تجعله أكثر عدوى، يهتم الشعب الأمريكي للغاية بالاحتياطات اللازمة، خاصةً بما يصدر من مركز السيطرة على الأمراض، مشيراً إلى أنه حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي خطورة من المتحور.

وأضاف «طارق» قائلاً إن «نسبة 2% من الناس ترتدي الكمامة فقط، الحياة تسير بشكلها الطبيعي، مازال البعض يعملون من المنزل حتى الآن، من وقت كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الارتفاع في أعداد حالات الإصابة أقل بكثير مما كانت عليه في فصل الصيف الماضي.

المتحور الجديد لا يمثل خطورة

ومن جانبها، أكدت مريم يوسف، مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من 3 سنوات، أن المنطقة التي تقيم فيها تشهد حالة من الاستقرار، وتسير الحياة بشكل طبيعي، وقالت: «الدنيا ماشية طبيعي رغم ظهور المتحور الجديد، ومش كل الأماكن في أمريكا فيها إصابات كبيرة، لكن اتباع احتياطات السلامة شيء أساسى بالنسبة للناس فى أمريكا».

ومنذ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يتخذ المواطنون من احتياطات السلامة روتيناً يومياً دائماً بالنسبة لهم، وتحدثت «مريم» عن ذلك لـ«الوطن» بقولها: «هنا مش لازم يكون فيه مرض عشان يتخذوا احتياطاتهم، الكمامة دي مش بيقلعوها، يعني بيخافوا على نفسهم أوي»، على حد تعبيرها.