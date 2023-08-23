متحور جديد لكورونا ينضم لـEG.5 وBA.2.86.. تعرف على معدلات الانتشار

في الوقت الذي يراقب العلماء والمواطنون حول العالم المتحورات الجديدة لكورونا إيريس EG.5 وبيرولا BA.2.86، كونهما ظهرا على الساحة العالمية كمتحورات أكثر انتشارا ولديهما طفرات متعددة مقاومة للجهاز المناعي، ظهر متحور ثالث أثار قلق العلماء وهو FL.1.5.1.

وأشارت شبكة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية، إلى أن السلطات الصحية بالبلاد تتابع عن كثب انتشار 3 سلالات جديدة من فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه لا تزال حتى الآن مستويات الإصابة والوفيات بسبب متحورات كورونا الجديدة أقل بكثير من الموجات السابقة التي شوهدت بالأشهر الماضية رغم ارتفاع معدلات الانتشار بشكل مطرد.

ظهور سلالة جديدة من كورونا يثير تساؤلات العلماء

مسؤولون أمريكيون بالصحة العامة، أكدوا جاهزيتهم بصورة جيدة لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لكورونا، ومن المتوقع أن تشمل اختبارات فيروس كورونا واللقاحات القادمة المتحورات الجديدة المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، غير أن ظهور سلالة جديدة شديدة التحور أثارت تساؤلات بين علماء الفيروسات حول ما يمكن أن تحمله الأشهر المقبلة.

انتشار نوعين بالولايات المتحدة

وكشفت مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض، أن هناك نوعين منتشرين بالولايات المتحدة أكثر من النوع الثالث، بعد أن تصدر متحور EG.5 املقب بإيريس من قبل متتبع الفيروسات T. Ryan Gregory مقدمة المتحورات الجديدة الأكثر انتشارًا بالولايات المتحدة، بنسبة 20.6% الصادرة بـ 18 أغسطس 2023، يليه متحور FL.1.5.1 بنسبة 13.3% من معدل الإصابات في الولايات المتحدة، وقد تضاعف FL.1.5.1 الذي أطلق عليه غريغوري اسم Fornax، بارتفاع عن الأسبوع السابق يقدر بنحو 7.1%.

ويندرج كلًا من متحوري EG.5 وFL.1.5.1 تحت نسل XBB الذي يشترك في طفرة تعرف باسم F456L التي كانت مهيمنة بالانتشار الشتاء الماضي، وتتسم بقدرتها العالية على الانتشار.

ويأتي بالمرتبة الثالثة والأخيرة بقائمة المتحورات الجديدة التي أعلن عنها مؤخرًا متحور BA.2.86، الذي أطلق عليه JPWeiland اسم بيرولا، ويعد انتشاره ضعيفا ومحدودا حتى الآن، ولم يتم رصده حتى الآن على حده بمركز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكي إذ لا يزال يتم رصده إلى جانب متحور آخر وهو BA.2، وفقًا لشبكة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية.