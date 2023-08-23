السجن 5 سنوات للمتهم بقتل ابن عمه في الفيوم

قضت محكمة الفيوم الجنائية المنعقدة بالدائرة السابعة بجسلتها اليوم الأربعاء، بمعاقبة جمال.ع، 35 سنة، بالسجن 5 سنوات، وذلك لإدانته بقتل نجل عمه وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على الميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال، وعضوية المستشارين محمد علي، وأسامة الصاوي، ومحمد رجب وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد البصير.

مشاجرة بالأسلحة النارية

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015، حينما وقعت معركة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الميراث أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين، وتحرر المحضر رقم 6402 لسنة 2015 إداري مركز شرطة سنورس.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم آنذاك، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بمصرع محمد عبد الحافظ (50 سنة) إثر إصابته بطلق ناري في البطن، وإصابة كل من ضيف الله عبد السميع (35 سنة)، وأشقاؤه (فارس 35 سنة)، و(طارق 30 سنة)، و(ناصر 20 سنة)، و(حلاوتهم 25 سنة)، وذلك خلال مشاجرة بينهم وبين أبناء عمومتهم بسبب خلافات على الميراث، في قرية أبو ناعورة بدائرة الوحدة المحلية بنقاليفة بدائرة المركز.

3 متهمين وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات أن 3 متهمين وراء ارتكاب الجريمة وهم المتهم المحكوم عليه بجلسة اليوم، (جمال عبدالعظيم 35 سنة)، وشقيقه (فارس 45 سنة)، و(وليد نادي 25 سنة)، حيث أطلقوا أبناء عمومتهم انتقامًا منهم بسبب خلافات الميراث، وفروا هاربين.

وجرى ضبط المتهم الأول الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، ثم جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته حتى أصدرت حكمها المتقدم.