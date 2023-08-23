ميران عبد الوارث: اكتشفت موهبتي بالصدفة.. وأول مرة أمام الكاميرا كانت كابوسا

أكدت الفنانة ميران عبد الوارث، أنَّ دخولها عالم الفن ومجال التمثيل كان صدفة بحتة وقدر وأنه لم يكن في حسبانها يوما ما أن تصبح ممثلة، قائلة: «لم أكن أعلم بامتلاكي الموهبة بل لم تكن هناك الرغبة في البداية.. ففي سن الطفولة أديت دورا صغيرا ووجدت الأمر متعبا لسني وصعب».

عبد الوارث: مسرح الجامعة والشغف السبب في اكتشاف موهبتي

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، أنَّها في مرحلة الجامعة التحقت بفرقة المسرح هناك، حيث ساعدها أحد الزملاء حين وجد عندها شغفا ورغبة في تجربة شيء جديد ومختلف، قائلة: «الأمر بدأ عن طريق البحث عن وجوه جديدة بمسرح الجامعة واتكلموا معايا ودخلت.. واكتشفت عندي الموهبة وحب الفن ووقتي بالمسرح من أكتر الأوقات الممتعة لي».

بدايات صعبة في التمثيل للطفلة «ميران»

وتابعت الفنانة الشابة: «عمري ما كنت عايزة أمثل قبل كدة ولا عندي الشغف أو الفضول ولكن الصدفة لعبت دورها»، مؤكدةً أنه بالقياس بأول أعمالها في أحد المسلسلات مع المخرجة إنعام محمد علي، والذي شارك والدها في بطولته، فالأمر اختلف تماما: «اليوم ده كان كأنه كابوس.. كنت بقول يا جماعة مشوني من هنا.. وكنت مكسوفة جدا من وقوفي أمام الكاميرا».