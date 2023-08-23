«المنصورة الأهلية» تستعد لبدء الدراسة في برنامج بكالوريوس علوم التمريض

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن استعداداتها لبدء الدراسة في برنامج البكالوريوس في علوم التمريض بالجامعة لأول مرة هذا العام وهو من البرامج المؤهلة لسوق العمل داخل وخارج مصر.

برنامج بكالوريوس علوم التمريض بالمنصورة الأهلية

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن البرنامج يحقق التميز في التعليم التمريضي لمواكبة التقدم في العلوم الحديثة، وتحقيق احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على تخريج ممرض مؤهل بالخبرات اللازمة لتقديم رعاية شاملة تلبي احتياجات المجتمع من خلال البحث العلمي والممارسة القائمة على دلائل الأبحاث.

شروط القبول في برنامج بكالوريوس علوم التمريض

وأضافت محددة شروط القبول والتقديم في البرنامج في كلية التمريض وهي:

- الالتحاق بالكلية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات.

- أن يكون الطالب متفرغا للدراسة.

- أن تكون اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات التي تمت دراستها.

- اجتياز الكشف الطبي ويجب أن يكون الطالب خالي من الإعاقات الجسدية والنفسية.

- اجتياز اختبارات القدرات الموحدة.

مصاريف برنامج بكالوريوس علوم التمريض

وجاءت مصاريف الدراسة في برنامج بكالوريوس علوم التمريض في كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية هي 25 ألف جنيه، ويوجد عدة أوراق من أجل التقديم في البرنامج وهي:

- شهادة الثانوية العامة- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها- صور شخصية - صورة بطاقة الرقم القومي للطالب- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- إيصال دفع المصروفات