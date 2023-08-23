مايسة عطوة: مليون سبب لتأييد السيسي رئيسا لمصر

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، دعمها ورغبتها في إعادة ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن هناك مليون سبب يجعلها تدعمه رئيسا لمصر، لافتة إلى أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي فى عهده، ومن أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة في كل مناحي الوطن، التي لا ينكرها إلا جاحد، ويشهد بها القاصي والداني، وكانت واضحة ومستمرة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها العالم بأسره.

تعزیز مسار التنمیة الشاملة

وأكملت عضو مجلس النواب: أن السيسي استطاع أن يبني مصر من جديد، ويعيد لها مكانتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر عللا استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي

أكملت عضو مجلس النواب، أن المرأة في عهد السيسي نالت الكثير من الحقوق السياسية على وجه الخصوص، فأصبحت وزيرة وأصبحت عضو برلمان، وأصبحت قاضية وأصبحت محافظ، وأصبحت تمثل مصر في المحافل الدولية.

وأضافت «عطوة»، أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم السيسي، شملت كل القطاعات، سواء التعليم أو الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، مؤكدة أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم، إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية، أن تتصدى للأزمة، وتتعامل معها بما يخفف من وطأتها على المواطن المصري البسيط.