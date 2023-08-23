صرف معاشات سبتمبر 2023 من هذه الأماكن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، وأماكن الصرف في القاهرة وجميع أنحاء الجمهورية.

صرف معاش سبتمبر 2023 بداية من الجمعة

وكشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، مؤكدة أن الصرف سيبدأ في الأول من الشهر ولمدة 10 أيام، بحسب الشرائح التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

11 مليونًا يستحقون صرف معاش سبتمبر 2023

ويبلغ عدد المستفيدين من صرف معاشات سبتمبر 2023، 11 مليون مواطن، يستحقون صرف المعاش على مراحل بحسب الشرائح التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

ووفقًا لبيان صادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن تكلفة صرف المعاشات للمستحقين تبلغ 55 مليار جنيه، يقوم بصرفها حوالي 11 مليون مستحق لمعاش سبتمبر، بداية من يوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023.

أماكن صرف معاش سبتمبر

وأوضح البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كشفت عن الطرق والأماكن التي يستطيع من خلالها المستحقون صرف معاش سبتمبر 2023، وتتمثل فيما يلي:

1 - ماكينات الصرف الآلي.

2 - منافذ شركات فوري.

3 - المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4 - مكاتب منافذ البريد المصري.

5- منافذ خدمات فوري وكارت ميزة.

6 - بعض البنوك الموقع بينها وبين وزارة التضامن بروتوكولات تعاون.

7 - يتم الصرف عن طريق الهواتف المحمولة، وبنك ناصر الاجتماعي.

8- يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 بالشرائح التالية:

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة حد أدنى 1495جنيهًا.

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 2645 جنيهًا.

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 4025 جنيهًا.

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 4945 جنيهًا.

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 6095 جنيهًا.

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 7475 جنيهًا.

- صرف معاش سبتمبر 2023 بقيمة 7475 جنيهًا.