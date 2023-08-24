الحاجة نفيسة تبرعت بأرضها لإقامة مشروع خدمي عليها: نفسي الناس يساعدوا بعض

كانت الحاجة نفيسة، من محافظة المنوفية، تمتلك قطعة أرض في مكان مميز للغاية، تحديدا على طريق شبين الكوم- طنطا، الأمر الذي جعلها تتلقى العديد من العروض لشرائها، بسبب تميز موقعها، حيث تلقت مبالغ ضخمة من أجل إتمام الصفقة، لكنها فاجأت الجميع وقررت التبرع بقطعة الأرض التي تمتلكها لإقامة مركز خدمات متنوعة عليها.

تكشف الحاجة نفيسة أبو شنب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سبب تبرعها بقطعة الأرض، مشيرة إلى أن هدفها في الحياة أصبح فعل الخير، وذلك بعد أن حجت بيت الله مرتين كما أدت العمرة 20 مرة، والآن أصبح كل ما تريده، ان تقدم قدوة حسنة للناس ليساعدوا بعضهم البعض «نفسي كل الناس تساعد بعضها والمقتدرين يساعدوا الغلابة، وربنا يحفظ بلدنا ويحرسها ويحميها من كل شر».

ولفتت السيدة نفيسة، إلى أن آخر أمنياتها في هذا العالم، هي أن تحج بيت الله مرة أخرى وتلقى الله وهي تؤدي المناسك، مطالبة جميع المقتدرين بالتبرع والمساعدة في دعم غير القادرين.

ردود فعل أهالي القرية

ردود فعل واسعة شهدتها قرية بتبس بمحافظة المنوفية، بعد تبرع الحاجة نفيسة بقطعة الأرض، إذ يؤكد محمود أشرف، مدير ببنك الإسكندرية، أحد الأهالي، أن تنفيذ المشروع الذي سيقام على الأرض، لن يخدم القرية أو مركز شبين الكوم فقط وإنما أبناء محافظة المنوفية بالكامل.

وأضاف أشرف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجمع الخدمي الذي سيقام في القرية سيحتوي على مركز ومدرسة تدريب للمسعفين ومقر للإسعاف، مشيرا إلى أن الأرض تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه، مطالبا وزارة الصحة وهيئة الإسعاف بسرعة تنفيذ المشروع بعد التبرع به بشكل رسمي.

ابن شقيقها: الحاجة نفيسة دائمة المشاركة في أعمال الخير

من جانبه، قال محمد أبو شنب، نجل شقيق الحاجه نفيسة، إنها هي من قرر التبرع بالمشروع لخدمة أبناء القرية، بالرغم من وصول عروض كثيرة لشراء الأرض منها، نظرا لموقعها المتميز على طريق شبين الكوم طنطا، مؤكدا أن عمته دائمة المشاركة في الأعمال الخيرية التي يتم تنفيذها بالقرية، من مساعدة الأيتام والمقبلات على الزواج وغيرهما من المشاهدات الأخرى.

وأضاف أبو شنب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحاجة نفيسة تتمنى أن يتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت لخدمة أبناء القرية والمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تكريمها من محافظ المنوفية ووعدها بالتدخل لسرعة تنفيذ المشروع.