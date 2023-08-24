نظام جديد بكليات الهندسة يتيح للطالب التخرج بعد 4 سنوات فقط.. «تفاصيل»

شهدت كلية الهندسة بجامعة القاهرة أول تطبيق لنظام تقليص عدد مستويات الدراسة، ما يتيح للطلاب التخرج بعد 4 سنوات فقط من الدراسة، وليس 5 سنوات وفق النظام القديم، وفيما يلي نرصد كل ما يتعلق بالنظام الجديد، وفق الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

يقول رفعت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن طبيعة النظام الجديد، إن قرار تقليص سنوات الدراسة، يأتي في صورة الإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي، ويعمل على تقسيم الدراسة لأربع مستويات وليس سنوات، وبناء عليه يمكن للطالب أن ينتهي من الدراسة في 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى في 3 سنوات ونصف، بحسب قدرته على إنهاء هذه المستويات، لافتا إلى أن الخطة المقترحة هو أن ينتهي الطالب من الدراسة خلال 4 سنوات فقط.

تقليص سنوات الدراسة في الجامعات 2023

وأوضح أمين الأعلى للجامعات الحكومية، أن نظام الساعات المعتمدة، هو الذي يحدد موعد تخرج الطالب، موضحا أنه فيما يتعلق بهندسة القاهرة، فقد انتهت من تعديل الأطر الخاصة بها، وتعديل لوائحها، وتمت الموافقة على تطبيق القرارات الجديدة، لافتا إلى أن «هندسة عين شمس» في طور المراجعة النهائية قبل تطبيق القرار، وذلك مع العام الدراسي المقبل.

وتابع، بأن النظام الجديد شهد تقليص عدد الساعات الدراسية إلى 144 ساعة بدلاً من 165 ساعة، موضحا أن الإطار المرجعي للنظام هو أن يكون الحد الأدنى 144 ساعة.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الهدف والسبب للتغيير، هو أن العلم يتغير يوما بعد يوم وأصبح يمكن للجميع استدعاء المعلومة من أي مصدر، وحاليا بعد تطبيق النظم الجديدة تستطيع الكليات صقل الطالب بالمهارات المطلوبة التي تؤهله لسوق العمل ومتابعة التطورات.

معلومات عن النظام الجديد لقطاع كليات الهندسة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن تقليص الدراسة لـ4 سنوات بدلا من 5 في كلية الهندسة:

- النظام يهدف لسد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

- بدء العمل بلائحة العام الدراسي الجديد والسماح بالتخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد من السنوات.

- إمكانية دراسة الطالب بالخارج لمدة عام دراسي أو أكثر في حال وجود اتفاقات ثنائية مع جامعات دولية، وعمل فصل كامل بالصناعة وفق شروط محددة.

- النظام الجديد يتمتع بحزمة برامج جديدة متميزة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لتقديم خريج متميز مؤهل لسوق العمل.

- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بين 154 و159ساعة كجامعة القاهرة.

- الالتحاق بأحد البرامج من 40 برنامجا عاما وتخصصيا وفرعيا.

- يمكن للطلاب التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات.

- إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة.

- اللوائح الجديدة سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل، التي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي.