تحرير 657 مخالفة لقائدي الدراجات النارية خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 2721 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتحرير 657 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 77 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

حملات مكثفة على الطرق السريعة

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

كما جرى تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.