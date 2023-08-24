أستاذة جامعية تكوي أرواب الخريجين من ذوي الهمم: «باخد ثواب»

خطفت الدكتورة سلمى عبد المنعم، أستاذ اللغة والأدب العبري بكلية الآداب جامعة سوهاج، أنظار وقلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حرصت على كيّ حوالي 35 روبًا للطلبة الخريجين والخريجات من ذوي الهمم بمركز نور البصيرة لذوي الهمم بجامعة سوهاج في حفل التخرج السنوي الذي يُقام كل عام.

الدكتورة سلمى تروي لـ«الوطن» كواليس الصورة التي نشرها زوجها الدكتور عماد الصوينع مستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة ومدير المركز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ حرصت خلال يوم الحفل الذي افتقد لتواجد المتطوعين هذا العام، أن تستعين بالمكواة الشخصية من المنزل وتقف بمفردها تكوي أرواب الطلبة الخريجين بهدف الفوز بالثواب.

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