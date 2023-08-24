«التموين»: 10 كيلو دقيق شهريا لكل فرد على البطاقة بدلا من الخبز «اختياريا»

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد مقيد على بطاقة التموين شهريا، بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، بشكل اختياري للمواطنين غير الراغبين في صرف حصة الخبز المدعم.

صرف الدقيق بدلا من الخبز بشكل اختياري

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن جميع المطاحن والمستودعات على مستوى الجمهورية تمكن أصحاب البطاقات التموينية، من استلام حصتهم من الخبز البلدي على مدار الشهر في صورة دقيق، وفقا لحصة البطاقة كالتالي:

- بطاقة التموين فرد واحد يمكن اختيار ما بين صرف 150 رغيفا على مدار الشهر أو صرف 10 كيلو دقيق.

- بطاقة التموين لفردين يمكن صرف 300 رغيف طوال الشهر أو صرف 20 كيلو دقيق.

- بطاقة التموين لـ3 أفراد يمكن صرف 450 رغيفا طوال الشهر أو صرف 30 كيلو دقيق.

- بطاقة التموين لـ4 أفراد يمكن صرف 600 رغيف طوال الشهر أو صرف 40 كيلو دقيق.

شروط صرف الدقيق بدلا من الخبز لبطاقات التموين.. يحدد في بداية الشهر

وشددت المصادر، على أن صرف الدقيق أو الخبز، يعد من اختيار المواطن بداية كل شهر، موضحة: «الأسرة إذا كانت لا ترغب في صرف العيش البلدي، تتوجه لصرف حصتها من الدقيق بعدد أفراد الأسرة مضروبا في 10 كيلو، أما إذا توجهت للمخابز لضرب البطاقة في ماكينة صرف الخبز فتستكمل صرف حصتها من الخبز على مدار الشهر بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة يوميا و150 رغيفا طوال الشهر».