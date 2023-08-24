القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن يصل مجموعها إلى 250 سنة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من المديريات، عن ضبط 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية مجموعها يقارب 250 سنة.

ضبط هاربين من تنفيذ أحكام

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، محكوم عليها بالحبس 87 سنة، وكفالات وغرامات مالية، في 134 حُكما «جزئي وغرامة»، بتهم «تبديد - مباني - سرقة تيار كهربائي».

كما قامت بضبط مهندس مدني مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة، وكفالات مالية، في 53 حُكما «جزئي»، بتهم «تبديد - ضرب».

ضبط صياد وعامل زراعي

وضبطت الأجهزة الأمنية صياد مقيم بدائرة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 14 سنة، وكفالات وغرامات مالية، في 52 حُكما «مستأنف - جزئي - غرامة»، بتهم تبديد - إشغال».

كما تم ضبط عامل زراعي مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة، وكفالات وغرامات مالية، في 67 حُكما «جزئي، مستأنف، غرامة»، بتهم «تبديد - ضرب - سرقة تيار كهربائي».

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.