تفاصيل ومميزات الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة NGU

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن مزايا الالتحاق بكلية الصيدلة، التي تتعاون أكاديميًا مع University College London (UCL) المصنفة رقم 8 على مستوى العالم، حيث يحتل برنامج الصيدلة بجامعة University College London (UCL) المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

جامعة نيو جيزة

وأوضحت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن كلية الصيدلة توفر برنامجا فريدا ومتميزا، حيث يقوم بالتركيز على الصيدلة الإكلينيكية، التي يبدأ تدريسها منذ العام الدراسي الأول، ويمثل حوالي 30% من المنهج الدراسي، كما أنه نظام متكامل يؤهل الطلاب للتعامل مع القضايا من منظور متعدد التخصصات لإعدادهم بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

كما تتميز كلية الصيدلة بمختبرات ذات معايير عالمية ومزودة بأحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية لتوفير تجربة عالمية متكاملة وتدريب عملي مبكر للطلاب، الذي يبدأ منذ السنوات الأولي للدراسة، كما يتم استخدام وحدات الـ OSCE الإكلينيكية في التقييم والتي تغطي جميع المجالات العلاجية وغير العلاجية.

وأشارت الجامعة، إلى أن كلية الصيدلة بها وحدات التعلم الذاتي، حيث يكون الطلبة هم المسؤولون عن المحاضرات، ويتم إعداد الطلاب للحياة الأكاديمية من خلال المشاريع البحثية والعمل كمساعدين للأساتذة، حيث إن أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤهلين تأهيلًا عاليًا، كما يوجد صيدلية تعليمية داخلية للطلاب.

وزارة التعليم العالي

وتهتم كلية الصيدلة، بإعداد الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب في شركات الأدوية والصيدليات المجتمعية والمستشفيات، ويتم توفير دورات للتدريب العملي، بالإضافة إلى دورات التدريب الصيفية.

يذكر أن الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 72%، وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها وتفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهى، زيارة الموقع الالكتروني للجامعة واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كذلك إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة ، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.