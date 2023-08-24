الكشف عن 1292 مريضا ضمن مبادرة «الكشف والعلاج عن بعد» في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مؤشرات وتفاصيل المبادرة الرئاسية «الكشف والعلاج عن بُعد»، إذ جرى مناظرة أكثر من 1292 حالة بين مستشفيات وزارة الصحة بمطروح والمستشفيات الجامعية والمعاهد التعليمية فى الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، لأكثر من تخصص أجريت من خلالها المناظرات والاستشارات.

مبادرة الكشف والعلاج عن بعد

وقال وكيل صحة مطروح، اليوم، إن مبادرة «الكشف والعلاج عن بعد» تُعد ثمرة تعاون ما بين عدة وزارات، وهي وزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوجيهات القيادة السياسية لتنسيق عمل الثلاث وزارات.

5 مستشفيات تشارك بالمبادرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الوحدات التابعة للمبادرة موجودة في مستشفيات القطاع العلاجي بمطروح حيث تتواجد في 5 مستشفيات (مطروح العام والنجيله المركزي ومارينا المركزي والضبعة المركزي والحمام المركزي، ويتم طلب الاستشارة الطبية من هذه المستشفيات، أو الرأي العلمي عن بُعد في حضور الاستشاريين وأساتذة التخصصات المختلفة في مختلف الجامعات المصرية.

مناظرة الخالة المرضية

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أنه عند حضور المريض للمستشفى وفقا لموعد الاستشارة يجرى مناظرة حالته الصحية وبمساعدة الإمكانيات الخاصة بالجهاز، إذ الكشف عليه بالكامل خلال المناظرة، وتشمل الأجهزة ملحقات مثل رسم القلب وفحص للعين والجلد والأذن، تحت إشراف الأستاذ الجامعي أو مقدم الخدمة، وعلى الطرف المستقبل للخدمة استخلاص القرار العلمي من مقدم الخدمة وبناء عليه يتم التعامل مع الحالة المرضية.

تنسيق مبادرة الكشف والعلاج عن بعد

وأوضح الدكتور سعيد مختار منسق المبادرة أن تلك الاجراءات والمناظرات تحدث بتنسيق كامل من وزارة الاتصالات وتوفير الدعم الفني وسبل تسهيل نقل أو صيانة الوحدات بصورة يومية، وهناك تواصل يومي وجدول مسبق من الجامعات المصرية يبلغ به مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص المطلوب ويحجز الاستشارة، ويتم إعلام المريض بموعد الاستشارة.