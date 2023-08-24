«سيد شعلة» يروي كواليس دوره في «همام في أمستردام»: «الناس عيطت بسببي»

جملة شهيرة لـ«سيد شعلة» في فيلم همام في أمستردام، رسخت في أذهان الجمهور وظل البعض يتداولها على منصات التواصل الاجتماعي على الرغم من مرور 24 عامًا على عرض الفيلم، عندما ظهر الفنان صبري سعد الهمص في مشهد بالفيلم جمعه بالفنان محمد هنيدي يقول: «تعبان يا همام تعبان يا أخي».

الفنان صبري الهمص من مواليد 1957، انتقل إلى الإقامة بهولندا عام 1978، وكان عمره عندما شارك في الفيلم حوالي 34 أو 35 عامًا، وهو أب لأربعة أبناء هم: شادي وأشجان وشاهين وفيروز، ويعمل 3 من أبنائه في مجال السينما.

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