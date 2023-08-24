خريطة الخطوط الجديدة للنقل الداخلي بالقليوبية.. أتوبيسات مكيفة 

كشفت محافظة القليوبية خريطة وأسعار الخطوط الجديدة للنقل الداخلي التي تقرر عملها علي خطوط سرفيس بنها الداخلي وربط قري مركز بنها ومركز كفرشكر، ومركز شبين القناطر ومراكز المحافظة المختلفة بواقع 71 أتوبيس منها 14 أتوبيس، تم طرحهم لربط القناطر وشبرا الخيمة57 لربط باقي مراکز المحافظة.

تستعرض«الوطن» خطوط تذاكر الخطوط الجديدة للنقل الداخلي ببنها لربط بنها بمدن المحافظة والنقل الداخلي لخدمة الخطوط الرئيسة كما تربط الخطوط مراكز كفرشكر وشبين القناطر أوتوبيسات مكيفة جاري ترخيصها لبدء التشغيل الفعلي للمشروع بعد إعادة تطويره وتحديث أسطولها لخدمة المواطنين.

خط سير خطوط النقل الداخلي مدينة بنها

أوضح بيان محافظة القليوبية أن خط سير أتوبيسات النقل الداخلي داخل العاصمة بنها بواقع 6 أتوبيسات مكيفة كالتالي: «وأبور التلج - الإشارة - الفلل 2 أتوبيس بأجرة 2 جنيه للفرد - موقف السجن - الرياح التوفيقي - مجمع المواقف بنها بواقع 2 أتوبيس بأجرة 2 جنيه للفرد - وأبور التلج - الإشارة - الأهرام - التأمين الصحي بواقع 2 أتوبيس بأجرة 2 جنيه للفرد».

خطوط ربط مركز بنها

أوضح بيان محافظة القليوبية أن خطوط النقل الداخلي لربط مركز بنها بواقع 20 أوتوبيس وبالأجرة المقررة رسميا من إدارة المواقف بالمحافظة لكل خط كالتالي، «موقف السجن بنها - سندنهور - كفر الحصة -طوخ - قها – قليوب - المؤسسة- بنها - بلتان - العبادلة - برشوم - الصغير - أجهور - بهادة - الوقف القناطر- بنها - الرملة طحلة - كفر طحلة - ساحل دجوي - جزيرة الأحرار - طنط الجزيرة-بنها - الشموت - كفر فرسيس كفر العرب مرصفا - ميت كنانة- بنها - ميت السباع - نقباس - كفر عطا الله - بتمدة- موقف السجن - ميت السباع - شبلنجة- المؤسسة - قليوب - حلابة - كفر السبيل».

خطوط ربط مرکز کفر شکر

أوضح البيان أن خطوط سير مشروع النقل الداخلي لربط مركز كفرشكر بواقع 13 أوتوبيس وبالتعريفة الرسمية المقررة من إدارة مواقف المحافظة وفق كل خط كالتالي :

- كفرشكر - بنها - طوخ - قها - قليوب - المؤسسة

- (موقف السجن) بنها - اسنيت كفر شكر - المنشأة الصغرى - المنشأة الكبرى

- (موقف السجن) بنها - كفر شكر - الصفين

- (موقف السجن) بنها - كفر شكر - تصفا - کفر تصفا - الزمرانية - كفررجب - المفتي

- موقف العمومي بنها - جمجرة - كفر منصور - كفر عامر - كفر على شرف الدين

- (موقف السجن ) بنها - جمجرة - الشقر - برقطا مشروع النقل الجماعي بمحافظة القليوبية

خطوط ربط مرکز شبين القناطر

أوضح البيان أن خطوط النقل الداخلي لربط مركز شبين القناطر بواقع 18 أوتوبيسات مكيفا كالتالي: - بنها - طوخ - مشتهر - المنزلة - الدير - شبين القناطر

- بنها - طوخ - مشتهر - المنزلة - الدير - كفر الحصة - شبين القناطر - كفر الشوبك - مساكن أبوزعبل - عزبة السجن - أبوزعبل - الخانكة

-شبين القناطر - كفر حمزة - المنايل - سرياقوس- مسطرد

- شبين القناطر - طحا - نوى - رمادة - قليوب- الزراعة

- الخانكة - جامعة الأزهر بالخانكة

الخانكة - طريق السلام - مساكن النهضة - العبور

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد افتتح في وقت سابق مشروع النقل الجماعي المرحلة الثانية بـ57 أتوبيس على خطوط ربط مدينة ومركز بنها ومراكز شبين القناطر والخانكة وكفرشكر، ضمن خطة إعادة إحياء المشروع بالتنسيق مع شركتي الفاطمية والإنجليزية، حيث تعمل تلك الأتوبيسات في كافة أنحاء المحافظة بلون موحد الأبيض والأخضر الفاتح وموديلات حديثة ومكيفه وتعمل بالغاز الطبيعي.