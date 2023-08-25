محافظ كفر الشيخ: اختيار 150 مستفيدا من مشروع أراضي الوادي الجديد (أسماء)

أجرت مجالس مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، القرعة العلنية، على مدار 5 أيام، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والوادي الجديد والغربية والمنوفية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وأجريت القرعة العلنية أمام المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مراكز المحافظة الـ10 أجرت القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات الوادي الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية، موضحا أنه جرى اختيار 100 متقدم من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى، بواقع 10 مستفيدين من كل مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة، إضافة لـ50 آخرين احتياطيا، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، متمنيا التوفيق للمتقدمين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من بين المتقدمين سابقا، بدءا من الخميس الماضي لمركزي كفر الشيخ وبيلا، ويوم الاثنين الماضي لمركزي دسوق والحامول، ويوم الثلاثاء الماضي لمركزي فوه والرياض، ويوم الأربعاء الماضي لمركزي مطوبس وسيدي سالم، ويوم الخميس الماضي لمركزي قلين وبلطيم.

أسماء الفائزين بالقرعة في مركز كفر الشيخ

وأسفرت القرعة العلنية بمركز كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عن اختيار 10 متقدمين أساسيين، وهم إسراء وجدي علي نور الدين، ومحمد علي إبراهيم عل، وهانم إبراهيم بكر محمد، وإيهاب السيد محمد رمضان، وعبد المجيد عطية عبد المجيد، ومصطفى يوسف محمد يوسف، وشرين كرم جمعة، ومحمود شهاوي مصطفى، وراوية محمد محمود، وريهام سعيد سعد.

وشملت القائمة الاحتياطية سوسو صلاح محمد عبد الجواد، وخضرة إبراهيم عباس، وحنان عبد الرحيم بدير، وهاني خالد علوان رضوان، ومحمد محمود محمد حسني مجاهد.

أسماء الفائزين بالقرعة في مركز بيلا

كما أسفرت القرعة العلنية بمركز بيلا بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن باختيار 10 مواطنين وهم بدوي أحمد إبراهيم شحاتة، رونس السعيد سعد يونس، هدي طلعت السيد محمد، عبد الحميد أحمد عبد الحميد، مروة مصطفى محمود محمد، فردوس سامح محمود، سهير محمد عبد البر، دعاء جمال محمد نصر، غالية رمضان محمد الدسوقي، رضا السيد ناجي متولي.

وضمت قائمة الاحتياطي 5 أشخاص هم نظلة عبد الحليم علي شعبان، إيمان أحمد علي رزق المرسي، غادة السيد عبد المقصود، أحمد عبد الرافع يونس، سومة صفوت عبد الفتاح عبد المعطي.

أسماء الفائزين بالقرعة في مركز بلطيم

وأسفرت القرعة بمركز بلطيم، بإشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن اختيار 10 أشخاص وهم عادل محمد الشربيني أبو زيد، ورمضان صابر عبد العزيز دخان، وإسلام عبد اللطيف إبراهيم أحمد، ورمضان نجاح القصبي أحمد، وإبراهيم السيد كامل عبد الحميد حنورة، محمود علي علي مهنا، وأحمد عادل إبراهيم حسن معوض، وبشير السيد حامد عامر، وهاني محمد محمد أحمد بليلة، وعبدالله فؤاد فرج عيد القاضي.

كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين وهم أبو العزم عبد الغني أبو العزم، وأحمد كامل ممدوح عبد القادر، ومصطفى سمير شبل فرج السعيد، وغريب غريب محمد علي السبيعي، ومنير مهدي محمد رحيم الدكروري.

أسماء الفائزين بالقرعة في مركز قلين

وأسفرت القرعة بمركز قلين بإشراف اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، عن فوز أميرة أحمد علي شلبي، وسالمة حلمي إبراهيم علي، وأسماء محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الفتاح حسن قنديل، ومصطفى السعيد محمد سليمان، وبسمة إبراهيم احمد، وسند عبد الفتاح عبده بدر، وصبحي السيد محمد عثمان، وأماني شعبان خليفة عبد العزيز نجم، ودنيا محمد يوسف.

كما جرى اختيار 5 احتياطيين وهم عبدالله جمعة محمد يوسف شحات، وإبراهيم السيد إبراهيم النشرتاوي، وكريمة عبد الرازق محمد أبو حسين، وأشرف عبد الله إسماعيل العوني، وهيثم عبد الجليل السيد.