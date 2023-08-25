روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجمات على أهداف بكالوجا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجمات على أهداف على الأراضي الروسية، بواسطة صاروخ من طراز «إس-200 أيه دي المعدل»، مشيرة إلى تدمير صاروخ أوكراني بوسائل الدفاع الجوي فوق أراضي «منطقة كالوجا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

قصف أوكراني على «دونيتسك» 93 مرة خلال يوم

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 93 مرة خلال اليوم الماضي، باستخدام 337 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 4 مدنيين آخرين.

روسيا تنتقد الغرب

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تسليم الدول الغربية ذخائر «اليورانيوم المنضب» إلى أوكرانيا يؤدي إلى تلوث إشعاعي للتربة في البلاد ويحولها إلى أرض غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن عواقب استخدام الذخيرة مع اليورانيوم المنضب قد تؤثر أيضا على بولندا المجاورة.

وفي بيلاروسيا، قررت الحكومة، إنهاء اتفاقيات التعاون مع أوكرانيا في مجال الطب البيطري«الموقعة في الأول من أغسطس 2002» والتعاون في مجال الحجر الصحي،«الموقعة في 7 أكتوبر 2013» بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء منشور على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية.