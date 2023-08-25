تفاصيل 20 دقيقة لترامب في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.. «صورة تاريخية»

سلّم الرئيس دونالد ترامبالأمريكي السابق، نفسه فجر اليوم إلى سلطات سجن «مقاطعة فولتون» بولاية جورجيا الواقعة جنوب شرق البلاد، وقضى في الحجز لمدة 20 دقيقة، ثم غادر متوجها إلى نيوجيرسي.

وكانت السلطات في ولاية جورجيا، وجّهت في وقت سابق، اتهامات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب و18 آخرين من مقربيه بمحاولة استخدام أساليب الابتزاز لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحهم في الولاية في عام 2020.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، عن ماحدث مع ترامب خلال الـ20 دقيقة التي قضاها في سجن «مقاطعة فولتون»، وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نقلا عن سجلات السجن، إن الرئيس السابق تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في السجن لمدة 20 دقيقة، وتم إدراجه في قائمة السجناء.

تسجيل بيانات ترامب الشخصية

وأشارت سجلات سجن «مقاطعة فولتون» بولاية جورجيا، إلى تسجيل بيانات الرئيس الأمريكي السابق الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية المعروفة باسم mugshot «مج شوت».

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي، يتم تصويره أثناء اعتقاله، وهي صور وزعها مكتب عمدة «مقاطعة فولتون».

وقال مصدران لشبكة «سي إن إن»، عن كواليس التقاط صورة mugshot، لترامب في سجن «مقاطعة فولتون»، إن فريق الرئيس الأمريكي السابق ناقش الصورة قبل التقاطها، فيما قرر دونالد ترامب في النهاية أنه يريد أن يبدو متحديا، واختار عمدا عدم الابتسام.

وبعد انتهاء الإجراءات ودفع الرئيس الأمريكي السابق الكفالة التي تقدر بـ200 ألف دولار بالاتفاق مع السلطات، غادر ترامب السجن متجها مع إلى «مطار أتلانتا» لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

عقد أول جلسة استماع قضائية تتعلق بترامب أوائل سبتمبر المقبل

من جهتها، عرضت قنوات محلية أمريكية، لقطات مباشرة لمغادرة قافلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مبنى سجن «مقاطعة فولتون»، فيما أكد ترامب، بعد مغادرة ترامب السجن، أنه ليس مذنبا في الاتهامات التي وجُهت إليه في ولاية جورجيا ويعتبرها تدخلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام المقبل 2024.

وقال ترامب، إن ما يحدث مهزلة قضائية، مضيفا للصحفيين في «مطار أتلانتا» أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن لديه كل الحق في الطعن في الانتخابات التي أعرب عن اعتقاده أنها غير نزيهة.

وأوضح ترامب، أن هناك 3 قضايا جنائية أخرى ضده، مضيفا أن هذا تدخل في الانتخابات، وفقا لـ«سي إن إن».

ومن المقرر عقد أول جلسة استماع قضائية تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا أوائل سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال عمدة «مقاطعة فولتون»، بات لابات، إن جميع المتهمين الـ19 في القضية سيخضعون لنفس العملية التي يخضع لها أي متهم جنائي آخر في المقاطعة.

وزن ترامب 97.5 كيلوجرامًا

ونشر موقع سجن «مقاطعة فولتون» الإلكتروني، اسم ترامب وعمره وعنوانه بالتفصيل، ووصف ترامب بالأشقر، وأبيض اللون أزرق العينين، ومبالغ الكفالة، والاتهامات الموجهة إليه، بعد التحفظ عليه

وأدى الاعتقال القصير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في سجن «مقاطعة فولتون» إلى الكشف عن وزنه، الذي بلغ 97.5 كيلوجرامًا وطوله 190.5 سم.

وفي وقت لاحق، نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمرة الأولى منذ 2021، على موقع إكس «تويتر سابق»، صورة mugshot، معلقا عليها بالقول: «تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا».

ترامب: يوم حزين للولايات المتحدة

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال خلال تسليم نفسه، إن هذا يوم حزين للولايات المتحدة، مضيفا إن يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات.

وأشار ترامب، إلى انتخابات مزورة ومسروقة، وتابع الرئيس الأمريكي السابق قائلا، إن ما حدث هنا هو مهزلة وأنه لم يرتكب أي خطأ في القضية والقضايا الأخرى.وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن ما يحدث هو تدخل في الانتخابات.

وفي تصريحات عن وجوده في سجن «مقاطعة فولتون»، قال ترامب إن التجربة كانت مروعة، مشيرا لبرنامج «نيوزماكس»، إلى أن تمت معاملته بلطف شديد. وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن وزارة العدل استخدمت كسلاح، وكان هناك حشودا هائلة في «أتلانتا»، وكانوا ودودين للغاية".