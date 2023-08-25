بعد تطبيقها فى الهندسة والطب.. كيف يؤهل تقليص سنوات الدراسة لسوق العمل؟

تطورات عديدة شهدتها المنظومة التعليمية في مراحلها المختلفة خاصة الجامعية، كان آخرها تقليص سنوات الدراسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة التي شهدت أول تطبيق لنظام تقليص عدد مستويات الدراسة، ما يتيح للطلاب التخرج بعد 4 سنوات فقط من الدراسة، وليس 5 سنوات وفق النظام القديم.

تطبيق نظام تقليص سنوات الدراسة

يمكن للطلاب التخرج خلال أربع سنوات سنوات بعد اجتياز برنامجها المهني الحديث، حسب اللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والتي من المقرر تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، وفقا لما صرح به الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

مزايا تقليص سنوات الدراسة

تقليص سنوات الدراسة له مزايا عديدة للطالب، من بينها عدم التقيد بسنوات دراسية محددة، فبإمكانه تكثيف الدراسة والتخرج فى عدد سنوات أقل، واستكمال الدراسة بالخارج لسنة أو أكثر حسب نظام الجامعة الدولية المتقدم اليها.

كليات تطبق بها تقليص سنوات الدراسة

تطبيق نظام تقليص سنوات الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة لم يكن الأول من نوعه ولكن من قبل تم تقليص سنوات الدراسة بكليات الطب وزيادة سنوات التدريب الذي تم تطبيقه من عام 2018، ليكون 5 سنوات دراسة وعامين تدريب بدلاً من 6 سنوات وعام تدريب.

كما اقترح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أثناء كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب في أكتوبر عام 2022، بتقليل مدة الدراسة بكليات التربية لتصبح ثلاث سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، وأن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملى لدى وزارة التربية والتعليم وهو ما سيساعد فى سد العجز فى عدد المعلمين.

العائد من تقليص سنوات الدراسة

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تطبيق تلقيص سنوات الدرسة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأيضا تطبيق نظام الساعات المعتمدة بكلية الطب يعد أمر هام للغاية وهو الإتجاه السائد حاليا في معظم دول العالم.

وتابع الخبير التربوي أن تقليص سنوات الدراسة يساعد الطلاب على التوجه لسوق العمل بشكل أسرع ومواكبة العصر، لأن سوق العمل يحتاج إلى عدد كبير من الخريجين، حيث إنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام في عدد من الكليات مثل التربية والإعلام والذكاء الاصطناعي والتجارة والتمريض وجميع الكليات العملية.

وأشار «مجدي» إلى أنه في نظام الساعات المعتمدة يستطيع الطالب التخرج في الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة.