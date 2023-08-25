رحلات تابعة لوزارة الشباب.. كيف تقضي 5 أيام في الإسكندرية بأقل سعر؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن انطلاق رحلات «اعرف بلدك» إلى الإسكندرية، ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، على أن يبدأ الفوج يوم 1 سبتمبر المقبل وحتى 5 من نفس الشهر، ليكون ذلك الفوج لمحافظات الأقصر والمنيا وأسيوط.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة للرحلة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفيىة الاشتراك، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

شروط وخطوات الاشتراك في رحلات الإسكندرية

- مدة الرحلة لفوج رحلات الإسكندرية 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية المسموح لها التقديم من 18 وحت 40 عام.

- قيمة الاشتراك 600 جنيها من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- التسكين يكون بغرف رباعية.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- المغادرة تكون في فجر يوم 5 سبتمبر.

- الاشتراك يكون من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

- يتم التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة تكون بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظات (الأقصر- المنيا -أسيوط).

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤلين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.