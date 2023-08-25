القبض على رجل أعمال بالدقهلية بتهمة غسيل 9 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .