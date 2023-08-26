5 معلومات عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. كيف كان بنسخته الأولى؟

انطلق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بنسخته الـ31، أحد أبرز الأحداث الفنية بالوطن العربي، ويجري بثه على الهواء مباشرة عبر فضائية «الحياة»، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد النجاح الكبير الذي حققته بإذاعتها للمهرجان العام الماضي.

وأعلن خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تكريم 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، بينهم اسم الفنان الراحل أحمد منيب والمطربة ريهام عبد الحكيم، وأن المهرجان بدورته الحالية، سيتم إهدائه إلى الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، ومؤسس مهرجان القلعة.

أعرب الدكتور مصطفى ناجي رئيس النسخة الأولى للمهرجان، عن سعادته بإهدائه النسخة الحالية، مؤكدًا أن أكثر ما يسعده هو استمرار المهرجان حتى الآن، وذلك على هامش تكريمه في افتتاح المهرجان بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

معلومات عن مهرجان القلعة

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مهرجان القلعة، ونسخته الأولى منذ 31 عامًا، وفقا لتصريحات للدكتور مصطفى ناجي على هامش تكريمه بالمهرجان.

- مهرجان القلعة فكرة وتأسيس الدكتور مصطفى ناجي، وهو رئيس نسخته الأولى منذ 31 عامًا.

- توقف المهرجان عام واحد منذ انطلاقه، في عام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا.

- إقامة مهرجان القلعة استهدف أن يكون هناك مكان ثابت لحفلات غنائية مجانية للجمهور، بديلًا عن الحفلات المتناثرة بالأماكن العامة على مدار العام.

- المهرجان يحرص على ضم نجوم جدد يكون المهرجان هو بداية انطلاقاتهم الفنية إلى جانب النجوم الكبار.

- يضم المهرجان ألوان فنية جادة، تناسب مختلف الأذواق مثل الطرب والإنشاد الديني، بمشاركة فرق مصرية وعالمية.

مدحت صالح يتألق في اللية الأولى

وأحيا الليلة الأولى من حفلات مهرجان القلعة، المطربة السورية فايا يونان، والفنان الكبير مدحت صالح الذي تألق بتقديمه العديد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس الأوبرا الدكتور خالد داغر، وجرى نقله على الهواء مباشرة عبر فضائية الحياة.