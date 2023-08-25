ضبط وإعدام أكثر من 97 طن أغذية وإغلاق 796 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ60 يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ضمن خطة المبادرة الرئاسية، التي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية.

ضبط 796 منشأة غذائية

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 6693 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 796 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 71 طناً و 836 كيلو لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 25 طناً و807 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 1909 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 3935 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وتكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، التي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.